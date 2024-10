Jogadora da Seleção Brasileira Feminina conclui última sessão de quimioterapia

Seleção Brasileira em ação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 21:57 • Rio de Janeiro

A jogadora da Seleção Brasileira Feminina, Luana Bertolucci comemorou nesta quinta-feira (3) o resultado da última sessão de quimioterapia. Através de uma postagem nas redes sociais, ela informou que venceu mais uma batalha contra o câncer.

Em abril deste ano, a atleta foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Após o resultado, a atleta registrou a vitória contra a doença em um momento ao lado de amigos, familiares, profissionais de saúde, e claro, de companheiras de clube.

Luana Bertolucci é companheira de time de Marta, no Orlando Pride. A ex-melhor jogadora do mundo chegou a registra um momento de apoio a companheira nas redes sociais. O grupo presente no hospital realizou uma festa, com direito a comidas e bebidas para comemorar a melhora da jogadora. Confira abaixo:

Descoberta da doença

A volante foi nome certo nas convocações da Seleção Brasileira Feminina durante quase toda a carreira no esporte. Contudo, deixou a equipe nacional durante a disputa da CheBelieves Cup, por motivos pessoais. Posteriormente, ainda naquele mês, ela comunicou que havia sido diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

Por clubes, antes de defender o Orlando Pride, Luana chegou a atuar pelo PSG (2019-2020) e Corinthians (2022-2023). No alvinegro paulista, ela ficou apenas uma temporada com a equipe. O período foi suficiente para conquistar os títulos da Copa Paulista (2022), Campeonato Paulista (2023), Supercopa do Brasil (2023), Campeonato Brasileiro (2023) e Copa Libertadores (2023).