Dorival condena fala de presidente da Conmebol: ‘Declaração infeliz’

Antes do duelo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19) e comentou a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ao comparar os clubes brasileiros com a macaca Chita, personagem dos filmes Tarzan.

O técnico da Seleção Brasileira repudiou a fala do dirigente da entidade sul-americana e cobrou que todas as confederações do continente se unam para combater os casos de racismo nas competições esportivas.

– De uma maneira geral, foi uma declaração muito infeliz do presidente. Ele próprio se retratou no dia de hoje. O que eu gostaria de ver é as confederações e a Conmebol unidas para que nós possamos punir realmente, punir de uma maneira direta, à todos aqueles que infringem as leis, e que ousem atacar os seus semelhantes. Acho que isso é uma decisão de toda a nossa sociedade de modo geral e nós precisamos estar muito mais juntos, próximos, cobrando das autoridades a todo momento uma tomada de posição definitiva. Até porque nós, da CBF, todos nós que aqui estamos sempre fizemos atividades internas justamente visando o conhecimento de tudo o que é provocado por situações como essas. Qualquer tipo de situação que envolva seres humanos desrespeitados precisa ser punida com o rigor da lei, é tudo o que queremos que aconteça.

O que aconteceu?

Após o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, realizado na última segunda-feira (17), na sede da Conmebol, no Paraguai. O presidente da entidade respondeu sobre a sugestão da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para que os clubes brasileiros se unam para se filiar à Concacaf, devido as impunidades dos casos de racismo que vem acontecendo nas competições da América do Sul. Questionado sobre a possibilidade, Alejandro Domínguez comparou os clubes brasileiros com a macaca personagem dos filmes Tarzan.

– Isso seria como o Tarzan sem a Chita, impossível! (risos)

Confira abaixo a nota do Governo sobre a declaração

"O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, as declarações do Presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Dominguez, na noite de ontem, 17 de março, em entrevista à imprensa após cerimônia de sorteio da fase de grupos dos torneios promovidos por aquela entidade.

As declarações ocorrem em contexto em que as autoridades da Conmebol têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis.

O governo brasileiro exorta a Conmebol e as Federações Nacionais de Futebol da América do Sul a atuarem decisivamente para coibir e reprimir atos de racismo, discriminação e intolerância, promover políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento e boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes, imigrantes e outros grupos vulneráveis ao esporte.

O governo brasileiro reitera seu compromisso com iniciativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, inclusive medidas contra qualquer tipo de discriminação nas diferentes modalidades de esportes.

Estreia da Seleção Brasileira em 2025

Diante da Colômbia, a Seleção Brasileira terá um momento crucial nas Eliminatórias. Com 19 pontos, os colombianos estão uma posição à frente do Brasil. A equipe de Dorival Júnior poderá terminar a rodada até mesmo em segundo lugar, a depender dos resultados de Uruguai x Argentina e Equador e Venezuela. Um tropeço, porém, poderá fazer a Seleção se afastar do pelotão de frente justamente às vésperas do confronto com a líder, Argentina, marcado para a próxima terça-feira (25), em Buenos Aires.