Presidente da Conmebol ironiza Libertadores sem clubes brasileiros e pede desculpas

Em sorteio realizado na sede da Conmebol na última segunda-feira (17), os sete clubes brasileiros classificados para a Libertadores 2025 conheceram seus adversários da fase de grupos da competição. Após a cerimônia, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez falou sobre como seria o torneio sem a presença dos brasileiros.

O questionamento surgiu a partir de uma sugestão da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para que os clubes brasileiros deixem a Conmebol para se filiar à Concacaf, após caso de racismo com o jogador Luighi, na partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20. O clube paulista exigiu medidas mais firmes com relação à entidade sul-americana.

– Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol, porque não é possível... o Brasil representando 60% da receita da Conmebol, e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Eu vou lançar até uma ideia. Uma reflexão pra todos nós... Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que representam para a Conmebol, por que não pensar em nos filiarmos à Concacaf? - declarou a dirigente do Palmeiras.

Perguntado sobre como seria a Libertadores sem as equipes brasileiras, Alejandro Domínguez ironizou a fala e fez uma comparação com a animação Tarzan:

– Isso seria como o Tarzan sem a Cheetah, impossível! (risos)

Nesta terça-feira (18), o presidente da Conmebol se pronunciou sobre o ocorrido e pediu desculpas pela fala da noite antertior.

Confira o pronunciamento oficial

"Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A CONMEBOL Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos dez países membros.

Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação."

Como forma de protesto às ações da entidade, Leila Pereira não compareceu ao sorteio da competição, que aconteceu no Paraguai. Mas, Paulo Buosi, vice-presidente do clube, foi o representante do Palmeiras na cerimônia, e falou sobre os recentes casos de racismos que a competição vem sofrendo. A equipe paulista vai encarar o Cerro Porteño na fase de grupos, e dirigentes conversaram sobre o ocorrido no Sub-20.

– Não tem resolvido. Não tem resolvido, correto? Têm que ter ações práticas. Não tenho nada contra o Cerro. Nós somos contra o racismo. Só que tem acontecido muito com o Cerro Porteño.

Em entrevista à 'TV Globo', Paulo Buosi também comentou que "a impunidade é o combustível de novas manifestações racistas".

– Enquanto não tiver alguma coisa séria, pesada, infelizmente não vai mudar. Pode fazer comissão, pode fazer o que for. Enquanto não tiver uma posição, a impunidade vai continuar, é o que tem acontecido. O que aconteceu todos os anos tem se repetido. Isso tem que acabar, precisa dar um basta com isso.

Veja as datas da Libertadores

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)

