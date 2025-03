Vini Jr terá mais uma oportunidade pela Seleção Brasileira nesta quinta-feira (20). A equipe de Dorival Júnior enfrenta a Colômbia em Brasília, e conta com uma responsabilidade ainda maior nos ombros do craque, principalmente com o corte de Neymar após lesão.

Este será o primeiro jogo do astro do Real Madrid com a Amarelinha após ter sido eleito melhor do mundo pela Fifa. O reconhecimento individual, entregue no dia 17 de dezembro do último ano, encerrou um jejum de quase duas décadas sem que um jogador brasileiro vencesse o prêmio - o último havia sido Kaká, em 2007.

Entretanto, a visão pública é de que o desempenho de Vinícius ainda está aquém quando se trata de jogos pelo Brasil. Ao todo, são 37 jogos, com cinco gols e cinco assistências. A média de participação é de 0,27 por partida; os números mudam completamente quando se trata de Real, já que em 2024-25, são 19 gols e 11 assistências em 40 jogos, o que eleva a média para 0,75.

O craque, agora, busca igualar um feito que todos os jogadores brasileiros elevados ao topo do mundo conseguiram ao menos uma vez. Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká foram decisivos na partida pela Seleção subsequente ao prêmio da Fifa.

🔰 Vini Jr repete? O histórico dos brasileiros em primeiro jogo pela Seleção após o melhor do mundo

Romário começou a lista sendo eleito melhor do planeta em janeiro de 1995, pelo seu desempenho no ano anterior. Porém, após mais de dois anos ausente de jogos internacionais, fez seu primeiro jogo após o troféu individual em 26 de fevereiro de 1997, registrando duas assistências no 4 a 2 sobre a Polônia.

O jogo também foi o primeiro de Ronaldo após o seu primeiro troféu: na ocasião, o Fenômeno deixou sua marca duas vezes - justamente com a bandeja do Baixinho em ambas - e também contribuiu com um passe, para o gol de Giovanni. No ano seguinte, após a segunda condecoração, repetiu a dose ao balançar as redes no triunfo sobre a Alemanha por 2 a 1, em 25 de março.

Rivaldo, eleito em 24 de janeiro de 2000 pelo que fez em 1999, entrou em campo pela primeira vez no dia 23 do mês seguinte, e foi às redes duas vezes no passeio por 7 a 0 sobre a Tailândia. A terceira oportunidade de Ronaldo no topo, depois do pentacampeonato mundial em 2002, não lhe trouxe gols, passando por um jejum de quatro jogos no ano de 2003 até encerrar a seca diante da Colômbia.

Ronaldinho Gaúcho encontrou sua jornada e foi reconhecido pela Fifa em dezembro de 2004. Na partida seguinte, fez um gol e deu uma assistência na tranquila goleada sobre Hong Kong por 7 a 1, cerca de 40 dias após a premiação; em 2006, teve a chance de dar sequência ao feito após seu bi, mas não contribuiu diretamente no show sobre a Nova Zelândia. Kaká, eleito no final de 2007, completou o palmarés: depois de meses sem ser convocado, retornou no dia 12 de outubro de 2008 para encontrar o caminho da baliza no 4 a 0 sobre a Venezuela.

➡️ Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vini Jr, portanto, terá a missão de manter o legado dos melhores do mundo vivo com a Seleção. Porém, seu histórico contra os Cafeteros não empolga: em três jogos, o astro ajudou com apenas uma assistência, na derrota por 2 a 1 sofrida no turno das Eliminatórias, e tem uma vitória, um empate e uma derrota no período.

O confronto entre Brasil e Colômbia acontece nesta quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O time de Dorival Júnior ocupa a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 18 pontos, sete a menos em relação à líder Argentina.