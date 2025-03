O técnico Dorival Júnior ampliou o mistério sobre a Seleção que irá a campo nesta quinta-feira (20) contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador disse que o time é "basicamente o que vem sendo divulgado, com duas dúvidas". Mas é justamente as opções para essas dúvidas que o treinador deixou ainda mais em aberto.

Dorival tem mantido mistério sobre a lateral direita — Vanderson é favorito à vaga, com Wesley correndo por fora — e o atacante, para a vaga que era reservada para Neymar. Savinho e Endrick são os favoritos, mas o nome de João Pedro surge agora como possibilidade entre os 11 iniciais. Nesse caso, a Seleção teria um jogador de referência na frente.

— A dúvida é meio-campo e ataque — desconversou Dorival, na terceira vez em que foi questionado sobre o tema, já na reta final da entrevista coletiva concedida no Mané Garrincha.

— O João flutua muito, mas é um homem que tem chegado muito à área, ora como referência, ora como segundo homem — considerou o técnico. — Estou procurando manter todos os jogadores com o mesmo posicionamento de suas equipes de origem.

Dorival espera Colômbia ofensiva contra Seleção em Brasília

A Colômbia passa por um momento de instabilidade nas Eliminatórias. A equipe acumula três derrotas nos últimos quatro jogos. Apesar disso, Dorival Júnior não crê que a Colômbia vá mudar seu estilo ofensivo diante da Seleção, em Brasília.

— Temos que buscar sempre opções, equilíbrio. E a marcação tem que ser montada a partir da condição apresentada pelo adversário

Diante da Colômbia, a Seleção Brasileira terá um momento crucial nas Eliminatórias. Com 19 pontos, os colombianos estão uma posição à frente do Brasil. A equipe de Dorival Júnior poderá terminar a rodada até mesmo em segundo lugar, a depender dos resultados de Uruguai x Argentina e Equador e Venezuela. Um tropeço, porém, poderá fazer a Seleção se afastar do pelotão de frente justamente às vésperas do confronto com a líder, Argentina, marcado para a próxima terça-feira (25), em Buenos Aires.