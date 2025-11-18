menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores de Palmeiras e Flamengo reagem à escalação da Seleção: 'Sem audiência'

Brasil enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (18)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
15:41
Atualizado há 1 minutos
Entrevista coletiva de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraEntrevista coletiva de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
A Seleção Brasileira está escalada para o amistoso internacional contra a Tunísia, desta terça-feira (18), na França, pela Data Fifa de novembro. Para a ocasião, o técnico Carlo Ancelotti optou por não iniciar a partida com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que foram convocados para a partida. A atitude gerou reação dos torcedores nas redes sociais.

➡️ Rizek projeta quatro seleções a frente do Brasil para a Copa do Mundo

Ao todo, três jogadores dos clubes estão na lista de convocados. Do lado rubro-negro, foram dois nomes; Danilo e Alex Sandro. Já o Alviverde, conta apenas com a presença do atacante Vitor Roque entre os atletas disponíveis para a partida.

Diante do cenário, torcedores de Flamengo e Palmeiras reagiram às ausências dos jogadores na lista dos titulares. Parte da torcida dos clubes comemorou a presença dos atletas no banco de reservas, com a justificativa de preservação. Apesar disso, teve também quem lamentou a decisão do italiano. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Escalação da Seleção Brasileira

Com quatro mudanças em relação ao time que ganhou do Senegal, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o amistoso do Brasil com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille. A partida começa às 16h30 (de Brasília).

As principais novidades são o goleiro Bento e o lateral Caio Henrique. Além deles, Éder Militão volta a sua posição original e irá compor a zaga ao lado de Marquinhos. Wesley será o titular da lateral-direita.

Assim, Ancelotti definiu a escalação da Seleção para o jogo com a Tunísia com Bento; Wesley, Marquinhos, Éder Militão e Caio Henrique; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro)

circulo com pontos dentroTudo sobre

