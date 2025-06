Diretor da CBF explica como ida à Rússia atrapalha chances de Gerson na Seleção

Capitão do Flamengo e titular da Seleção Brasileira, Gerson está próximo de se transferir ao Zenit. O clube de São Petersburgo sinalizou aos representantes do jogador que pagará a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para contratá-lo. Coordenador executivo do Brasil, Rodrigo Caetano explicou como a ida à Rússia pode prejudicar o meio-campista.

continua após a publicidade

➡️ Seleção não encara europeus em 2025; entenda plano de amistosos até a Copa do Mundo

Em entrevista ao "Sportv", o dirigente foi questionado sobre as chances do "Coringa" seguir sendo lembrado caso se junte ao Zenit. Segundo ele, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue observando e considerando os jogadores em ligas alternativas, mas o número de jogos e a intensidade de cada campeonato pode ser empecilho para convocações.

— Por exemplo, o Luiz Henrique permaneceu na nossa lista, por óbvio, ele foi muito bem conosco. É uma disputa da posição e do momento. O que muitas vezes atrapalha é justamente porque o atleta joga menos em determinados períodos. Se você for ver, dentre a saída depois da Libertadores e Mundial até a primeira partida, quando nós convocamos em março, o Luiz Henrique tinha jogado três, quatro jogos, dentre os quais dois amistosos. Aquele período de inatividade traz prejuízo em determinada Data Fifa. E ao você chamar outro atleta que, porventura, venha ocupar o espaço, é uma disputa agora. O fato de não jogar em torneios internacionais, não quer dizer que a gente não observe. É a mesma comparação que eu já ouvi: "Não, mas não dão a real importância para a Liga Árabe". Claro que damos, o Bento está aqui, por exemplo — declarou Rodrigo Caetano.

continua após a publicidade

— Para cada uma das posições, especificamente, tem uma determinada exigência. Tem uma exigência no meio de campo, uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que, naquela posição específica, você não é aprovado. Mas tem jogadores que sempre estiveram (no radar) mesmo em ligas que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos, em um período de três, quatro meses, de uma convocação para outra, contra aqueles que estão jogando o Champions, aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural — completou o coordenador da Seleção Brasileira.

➡️ Ancelotti comanda penúltimo treino da Seleção Brasileira antes de duelo contra o Paraguai

Entenda a possibilidade de Gerson deixar o Flamengo

Gerson está perto de trocar o Flamengo pelo Zenit, da Rússia. O clube de São Petersburgo irá arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para tirar o meio-campista do Rubro-Negro, que exige receber o valor à vista. A transação, contudo, acontecerá apenas após o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que o acordo do Zenit com o estafe do jogador é de efetuar o pagamento depois da disputa do torneio da Fifa. O Fla por sua vez, foi comunicado da oferta e vê como bom negócio a saída, pela quantia envolvida.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte