Coordenador executivo geral da Seleção Brasileira masculina, Rodrigo Caetano detalhou o planejamento para os amistosos até a Copa do Mundo de 2026. Segundo o dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Brasil enfrentará seleções da Ásia e da África ainda este ano, e só no próximo tentará jogos contra equipes da Europa.

Até o Mundial, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, o calendário prevê cinco Datas Fifa, além da atual. As Eliminatórias da América do Sul se encerram em setembro, com as duas últimas rodadas. Assim, a Canarinho deve enfrentar asiáticos em outubro e africanos em novembro. Os adversários, no entanto, não estão definidos.

— Nós temos nosso plano. Vamos tentar, depois de confirmada a classificação, colocar de pé a nossa ideia, já com a concordância da comissão técnica. Dentro de 2025, jogarmos com as seleções asiáticas e africanas, porque são continentes que não tem muito mais jogos de Eliminatórias e nem outros tipos de torneios — declarou Rodrigo Caetano, em entrevista ao "Sportv".

O coordenador da CBF seguiu, explicando que o planejamento é de enfrentar as principais seleções da Europa em março de 2026. Entre 1 e 9 de junho, semanas antes da Copa, a Seleção deve jogar contra equipes europeias de menor renome.

— A nossa ideia é que lá em março, termos aí europeus de "nível A", que já estejam classificados, sem a repescagem. Em junho, muito provavelmente nos Estados Unidos, repetirmos mais ou menos o que fizemos na Copa América, de fazer toda a adaptação e os amistosos lá, com seleções europeias que a gente pode chamar de um "nível B", de uma exigência não tão alta, pela proximidade da Copa do Mundo — completou o dirigente.

