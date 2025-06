Casemiro projeta duelo da Seleção Brasileira contra o Paraguai

O meia da Seleção Brasileira Casemiro afirmou que o time de Carlo Ancelotti deve fazer um jogo mais ofensivo diante da Seleção do Paraguai.

A Seleção Brasileira encara a Albirroja na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

-Falando de característica e já supondo que vai ser um jogo de muita posse de bola. O Paraguai deve querer jogar na transição. Foi assim no jogo com a gente tentando furar. Eles têm jogadores de qualidade, velozes e diretos na frente. Eu diria que aqui não será diferente. Um jogo de equilíbrio mental, de ter a traquilidade e de saber o momento certo. Sem dúvida ao lado da torcida a gente saber que o Brasil pensa em defender em questão de jogar defensivamente não saberemos jogar. Nossa característica é ofensiva. Sabemos que precisamos melhorar. Não adianta vir aqui e afirmar que nós estamos em um grande momento. Não estamos. Precisamos sempre melhorar em se tratando de Seleção sempre no mais alto nível, pensando em vencer, com respeito ao adversário. Mas em relação ao último jogo, ter uma solidez defensiva, consequentemente vamos dar um passo. Uma pena que treinamos apenas três, quatro dias e agora refazar o ataque. Tudo isso é uma construção. Ancelotti pediu muito atitude na preeleição. Precisamos ser mais agressivos no último terço do campo.

Na última quinta-feira (05), o Brasil jogou contra o Equador em Guayaquil e ficou no empate sem gols na estreia de Carlo Ancelotti.

Casemiro em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira, no CT Joaquim Grava, ao lado do Diretor de Comunicação da CBF, Fábio Seixas. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Expectativa na Seleção:

O meia também disse, em entrevista coletiva na manhã deste domingo (08), no CT Joaquim Grava, que passou por um momento de resiliência na carreira durante as duas primeiras temporadas no Manchester United, da Inglaterra, devido à falta de oportunidades na equipe.

Ele também afirmou que sente falta de Neymar na Seleção e que, caso volte a atuar em alto nível, o atacante é, disparado, o melhor.

Casemiro foi constantemente questionado sobre como é trabalhar com Carlo Ancelotti, já que teve experiências com o técnico no Real Madrid. O meia comentou sobre a expectativa em relação ao seu estilo de jogo sob o comando do treinador italiano, no retorno à Seleção após um ano e meio.

- Por experiência, posso dizer que sou um cara que gosta de oferecer bastante opções, ainda mais no futebol moderno, com o vestiário moderno. É preciso estar disposto a tudo e aberto a todas as possibilidades. Todos conhecem minhas características: um perfil mais sério, correto e tranquilo. Não é porque fiquei de fora que vou mudar as minhas características - finalizou.

Casemiro na Seleção:

76 jogos (67 titular)

7 gols

3 assistências

75% acerto no passe

0.6 passes decisivos por jogo

7.0 bolas recuperadas por jogo

2.8 desarmes por jogo

1.7 interceptações por jogo

1.6 faltas por jogo

53% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.24