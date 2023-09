Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar agora é também um dos dez principais goleadores das Eliminatórias da América do Sul em todos os tempos. Após perder um pênalti, o camisa 10 balançou as redes duas vezes na goleada do Brasil por 5 a 1 sobre a Bolívia, nesta sexta-feira, em Belém, e chegou a 16 gols no retrospecto geral da disputa.