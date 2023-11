- Não precisa falar o melhor, contra a Bolívia o time foi muito bem. Mas se considerar a rivalidade, Argentina vinha com muita confiança e foi campeã do mundo há menos de um ano, e nós com o time muito mexido. Considerando todas as variáveis que envolveram esse jogo, se não foi a melhor (atuação), foi uma das melhores - iniciou o treinador durante entrevista coletiva.