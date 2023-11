O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, nesta terça-feira (21), em jogo válido pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida demorou quase 30 minutos a se iniciar devido a uma briga entre torcedores nas arquibancadas, e o clima no Maracanã era tenso. Dentro das quatro linhas, o duelo seguiu o extracampo e foi bastante nervoso, com muitas faltas. No total, a Canarinho foi superior, mas não conseguiu vencer o confronto e amargou a terceira derrota consecutiva no torneio.