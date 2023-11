A CBF apontou a Polícia Militar como responsável pela segurança do jogo entre Brasil e Argentina, além de ter participação na organização do evento. Com a declaração, a entidade rebateu falas de coronel Ferreira, chefe do batalhão de policiamento do Maracanã. Ele afirmou que a decisão por torcidas mistas nas arquibancadas dificultou a prevenção de confusões, como as que aconteceram nas arquibancadas antes da bola rolar.