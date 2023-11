Muita gente foi até o estádio do Maracanã para assistir ao argentino Lionel Messi. Dono de sete bolas de ouro, o atacante muito provavelmente jogou a sua última partida no Brasil. E quase que ela não aconteceu, já que o capitão da seleção argentina comandou um esvaziamento dos atletas da sua equipe que deixaram o gramado durante uma confusão entre os torcedores brasileiros e argentinos pouco antes da bola rolar no estádio do Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.