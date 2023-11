A Copa do Mundo Sub-17, que está sendo realizada na Indonésia neste ano, já contou com a presença de grandes astros do futebol mundial ao longo da história. Craques como Toni Kroos e Cesc Fàbregas foram eleitos os melhores jogadores de suas respectivas edições. Brasileiros como Anderson e Gabriel Verón também foram premiados. O Lance! relembra abaixo o vencedor da Bola de Ouro da competição em cada edição.