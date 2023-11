Com a ausência de jogadores importantes, como Neymar, Casemiro e Ederson, todos lesionados, a Seleção Brasileira abre os horizontes em relação às novidades e pode dar o pontapé inicial na tão pedida reestruturação. Com nomes como Vini Jr, Rodrygo e Bruno Guimarães, a Canarinho foca no jogo contra a Colômbia para deixar para trás os últimos resultados negativos e iniciar uma nova era de boas atuações.