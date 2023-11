O fato de não começar jogando pode tornar a história de Endrick no clássico contra os ‘hermanos’ ainda mais semelhante ao do Atleta do Século. Isso porque Pelé iniciou entre os reservas, entrou ainda no primeiro tempo e deixou a sua marca aos 32 minutos da etapa inicial. Ainda assim, a Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1. Sendo campeã do torneio, pois venceu o duelo seguinte, disputado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, por 2 a 0, com o Rei novamente indo às redes.