Considerado grande promessa do futebol brasileiro, Endrick estreou pelo profissional do Verdão no dia 6 de outubro de 2022, aos 16 anos de idade, em duelo contra o Coritiba, pelo Brasileirão. De lá para cá, o jovem participou de 56 jogos, marcou 15 gols e distribuiu duas assistências, além de ter feito parte da campanha de título do Campeonato Brasileiro do ano passado.