- De pequeno, eu não sabia. Quando fiquei sabendo, deixei nas mãos de Deus. As pessoas que fazem isso com Vini ou que fazem na Libertadores, que acontece bastante também, Deus vai pesar a mão, fazer o que for preciso para essas pessoas melhorarem. Não vou me abalar com isso, vou seguir de cabeça erguida - emendou o atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira.