- Sofri críticas no primeiro jogo, mas minha cabeça estava a mil. Para quem não sabe, minha tia havia falecido, e esse gol foi para ela. Muitos acham que a vida de jogador é fácil, mas eu entrei em campo com um peso, olhei pro céu e fiquei sabendo que ela tinha falecido no aquecimento. Esse gol é para ela, que sempre foi minha torcedora número 1. Ela está lá no céu vendo a gente de longe e essa homenagem aqui a ela - lembrou o zagueiro.