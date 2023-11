A Seleção Brasileira Sub-17 cumpriu bem seu papel e bateu a Inglaterra por 2 a 1, nesta sexta-feira (17), em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo da categoria. Kauã Elias, centroavante do Fluminense, abriu o placar na primeira etapa. Da Mata ampliou na segunda etapa e chegou a colocar a equipe na liderança da chave, mas Ndala descontou em cobrança de pênalti e devolveu a ponta aos europeus.