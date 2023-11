Além de patrocinar o Palmeiras com as suas empresas desde 2015, Leila Pereira tem se envolvido em outros negócios no meio do futebol. Através do seu marido, José Roberto Lamacchia, que também é conselheiro do Verdão, há o interesse na compra dos naming rights do estádio São Januário, do Vasco, que passa por um projeto de reforma. O compromisso foi feito durante a campanha para que o ex-jogador Pedrinho assumisse a presidência da equipe carioca, o que foi confirmado em eleição realizada no último sábado (11).