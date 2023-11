> APITA O ÁRBITRO, GOLAÇO DO BRASIL! Rapidinho assim, com apenas três minutos. Martinelli e Vini Jr fazem uma bela tabelinha, e o camisa 22 estufa as redes de Vargas. Primeiro gol de Martinelli com a Amarelinha.



> QUE ISSO? Luis Díaz deixa Emerson Royal na saudade e invade a área. Gabriel Magalhães tenta tirar, mas não consegue. Apesar das tentativas, a Colômbia não conclui ao gol.



> RAPHINHA, QUE DESPERDÍCIO! Raphinha recebe de Rodrygo, invade a área, sai na cara do gol, mas desperdiça a chance de ampliar o placar.



> GOL DA COLÔMBIA! Até que demorou, mas a Seleção conseguiu empatar a partida com Luis Díaz, de cabeça!



> VIRA, VIRA, VIROU! Luis Díaz de novo! Após cruzamento de James, ele completou dentro da área a deixou a Colômbia à frente do placar.