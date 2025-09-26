Técnico com mais jogos na história do Botafogo
Zagallo comandou o Botafogo em 370 jogos, sendo o maior recordista do clube.
O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e mundial. Ao longo de sua história, o Glorioso revelou craques inesquecíveis e conquistou títulos que marcaram gerações. Mas não foram apenas os jogadores que construíram essa trajetória: os técnicos também tiveram papel fundamental em consolidar a identidade alvinegra. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Botafogo.
Entre tantos nomes importantes, alguns treinadores se destacaram por comandar o time em momentos históricos, criando vínculos com a torcida e acumulando marcas expressivas no banco de reservas. A longevidade, em muitos casos, foi um sinal de estabilidade e confiança em um cenário normalmente marcado por trocas constantes.
Entre todos, um nome aparece de forma incontestável: Mário Zagallo. Ícone do futebol brasileiro como jogador e treinador, ele também escreveu uma das páginas mais importantes da história do Botafogo. Sua marca de 370 jogos o coloca no topo da lista de técnicos que mais dirigiram o Glorioso.
Mas a trajetória de técnicos no Botafogo vai além de Zagallo. Outros nomes lendários também ajudaram a construir capítulos vitoriosos e momentos inesquecíveis para o clube da Estrela Solitária.
Técnico com mais jogos na história do Botafogo
Mário Zagallo é o técnico com mais jogos na história do Botafogo, com 370 partidas no comando da equipe. Campeão do mundo como jogador e treinador da Seleção Brasileira, ele também marcou época à frente do Glorioso. Zagallo foi responsável por dar continuidade à tradição de futebol ofensivo do clube e esteve presente em momentos marcantes das décadas de 1970 e 1980.
Sua passagem pelo Botafogo ajudou a consolidar o respeito do time no cenário nacional, reforçando a importância de técnicos que se tornaram símbolos dentro e fora de campo.
Outros nomes históricos no banco de reservas
Além de Zagallo, o Botafogo também contou com treinadores que marcaram época:
- Paulo César Carpegiani – responsável por trabalhos consistentes no clube, também comandou outras grandes equipes brasileiras.
- Joel Santana – treinador carismático que conquistou títulos estaduais e viveu passagens memoráveis no Alvinegro.
- Sebastião Leônidas – ídolo como jogador e técnico que manteve forte ligação com o clube.
- Cuca – no início do século XXI, conduziu o Botafogo em campanhas de recuperação, marcando presença na memória recente do torcedor.
O peso da longevidade no Botafogo
O feito de 370 jogos de Mário Zagallo mostra como a continuidade pode ser um diferencial no futebol. Em um cenário em que técnicos raramente ultrapassam uma temporada no comando, marcas como a do Velho Lobo ganham ainda mais valor.
No Botafogo, a trajetória de seus técnicos é parte essencial da construção da identidade do clube. Cada recorde e cada passagem ajudam a reforçar a tradição da Estrela Solitária como formadora de craques e mantenedora de uma filosofia única no futebol brasileiro.
