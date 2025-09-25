O Botafogo terá uma zaga totalmente reserva, e possivelmente até improvisada, para o clássico com o Fluminense neste domingo (28), no Maracanã. Isso porque a dupla titular, formada por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, está suspensa para a partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Barboza levou o terceiro cartão amarelo nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Grêmio nessa quarta-feira (24). O árbitro Lucas Paulo Torezin relatou na súmula que o motivo foi "por fazer marcas não autorizadas na marca penal da equipe adversária". O caso aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Torezin assinalou pênalti para a equipe gaúcha.

Kaio Pantaleão, por sua vez, não estava nem sequer pendurado, mas levou dois cartões amarelos — e, consequentemente, o vermelho — após o encerramento da partida em Porto Alegre. As advertências aconteceram por ele insistir nas reclamações contra o árbitro. Assim, ele também é desfalque do Botafogo diante do Fluminense.

"Por após ter recebido um cartão amarelo por reclamação das decisões da arbitragem, bater palmas de maneira irônica para a arbitragem e proferir as seguintes palavras: uma vergonha, está de parabéns, vergonha o que você fez. O jogador expulso precisou ser contido pelos seus companheiros para deixar o campo de jogo", Lucas Paulo Torezin na súmula.

Gabriel Bahia e Marçal brigam por posição em Fluminense x Botafogo

Sem Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, o técnico Davide Ancelotti tem à disposição David Ricardo e o recém-contratado Gabriel Bahia, que chegou ao Botafogo no fim da janela de transferências. Ele estava no Volta Redonda.

Outra opção é o técnico improvisar Marçal na zaga. O lateral-esquerdo não jogou em Porto Alegre porque estava suspenso.