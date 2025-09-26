Botafogo vê queda do poder defensivo e patina no Brasileirão

O Botafogo ainda é uma das equipes que apresenta a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas foi vazado em quase todos os jogos disputados este mês, o que contribui para o time de Davide Ancelotti não conseguir se aproximar da ponta de cima da tabela. Foram cinco gols sofridos nas quatro partidas do Brasileirão realizadas em setembro, o que representa quase um terço do total de gols (18) que o alvinegro sofreu em todo o campeonato.

Quatro desses gols aconteceram depois de o time sair na frente no placar e estar bem encaminhado para garantir a vitória. O maior tropeço aconteceu na semana passada, quando o Botafogo foi para o intervalo vencendo o Mirassol em casa por 3 a 0, mas acabou cedendo o empate. Na quarta-feira (24), foi a vez de deixar escapar a vitória nos minutos finais do jogo com o Grêmio, que marcou de pênalti aos 45 do segundo tempo.

Para o técnico Davide Ancelotti, os pontos perdidos na reta final dos jogos tiveram motivações distintas, mas ele reconhece que o Botafogo tem oscilado.

— Contra o Mirassol, tivemos na segunda parte uma má gestão, um apagão, e hoje (quarta) acho que o time merecia ganhar. Mereceu a vitória, foi algo que a gente não podia controlar. Não é sempre o mesmo motivo — considerou o técnico, após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

— A verdade é que nós não temos continuidade nos resultados, mas temos que começar a ter mais continuidade na organização. Hoje (quarta) acho que tivemos, como no último jogo (vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG), uma boa organização defensiva, mas faltou um pouco mais de criatividade no ataque.

Botafogo terá zaga reserva em clássico

A chance de retomada da solidez defensiva — com 18 gols sofridos, o Botafogo tem a terceira melhor defesa, ficando atrás apenas de Flamengo (11) e Cruzeiro (17) — será neste domingo (28), quando o time faz o clássico com o Fluminense, no Maracanã.

Mas o treinador terá que achar novas soluções para a zaga. Isso porque o titulares Alexander Barboza e Kaio Pantaleão estão suspensos. David Ricardo e o recém-contratado Gabriel Bahia deve formar a zaga. Outra opção é improvisar Marçal no setor.