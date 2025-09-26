NBB: Botafogo terá técnico argentino e elenco renovado; veja

O Botafogo Basquete está de cara nova para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). As mudanças vão da comissão técnica a grande parte do elenco, que, novamente, terá atletas estrangeiros como grandes apostas, conforme apurou o Lance!.

Para o cargo de técnico, substituição de "hermanos": saiu Seba Figueredo para a chegada do experiente Jorge Balbis, com passagem pelo Comunicaciones, da Argentina, e que estava no San José, do Paraguai. Fred Coelho, Bruno Peri e Matheus Mega seguem na comissão técnica.

Jorge Balbis será o técnico do Botafogo Basquete (Foto: Reprodução)

Em relação à última temporada, apenas dois remanescentes do time adulto: o armador Matheusinho e o pivô Augusto Alcassa. O elenco ainda contará com destaques jovens do sub-22, como Daniel Duque, Felipe, Lucas Rodrigues, Klebinho, Jhow e Ibiapina.

Botafogo no mercado

As contratações mesclam nomes conhecidos do NBB, como o do ala-pivô Emanuel, que jogou no Botafogo na temporada 2023/2024, e o armador estadunidense Kenny Dawkins, que defendeu o Caxias do Sul. Ainda há mais duas negociações em curso para outro ala-pivô e um pivô.

Além da dupla, chegam outros dois estadunidenses: Decensae White, ala-pivô com passagens por clubes do México, e o ala Blake Maquardt, ex-Quilmes (ARG) e da franquia do Milwaukee Bucks na G League.

O Botafogo terá os primeiros testes no Torneio Abertura, contra Minas e Caxias, em Brasília, nos dias 29 e 30 de setembro. A equipe fará sua estreia no NBB 2025/2026 em casa, contra o Fortaleza, no dia 20 de outubro.

