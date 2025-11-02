O goleiro Robert Sánchez, do Chelsea, lamentou o fato de não estar sendo convocado pela seleção da Espanha, apesar das boas atuações – para o atleta, seu nome deveria estar na lista de Luis de la Fuente. O espanhol disse que "não há mais nada que possa fazer" para conseguir a convocação e vê diminuir suas chances de participação na Copa do Mundo 2026, em entrevista ao jornal As.

Sánchez chegou a integrar o elenco da seleção espanhola durante a fase de grupos da última Liga das Nações da UEFA, em setembro do ano passado, mas não foi mais chamado desde então:

— Tenho a confiança da equipe, do treinador, sou o número 1 [no Chelsea]. Estou jogando bem, me sinto muito confiante desde o ano passado e vou continuar assim. Se eles ainda não me convocaram… não há mais nada que eu possa fazer — desabafou o goleiro, em entrevista após a vitória contra o Tottenham.

A concorrência debaixo das traves da Espanha é acirrada: atualmente, Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad) e até mesmo Joan García (Barcelona) levam vantagem sobre o goleiro do Chelsea.

🗣️ Além da seleção, Robert Sánchez também falou sobre a atual fase do Chelsea

No último sábado (1), o Chelsea venceu o rival Tottenham por 1 a 0, com gol do brasileiro João Pedro, e agora ocupa a sexta colocação da Premier League. O goleiro afirmou que a vitória suada deu confiança à equipe:

— Sim, e no final foi uma vitória suada porque tivemos muitas chances e não conseguimos marcar mais nenhum gol, mas acho que o time jogou muito bem. Individualmente e coletivamente, estivemos impecáveis. Nós realmente merecemos a vitória — afirmou Robert.

Questionado sobre expectativas para o resultado da temporada, o espanhol almeja mais do que foi conquistado no último ano:

— Acreditamos que, se formos mais consistentes do que no ano passado, devemos almejar o mesmo resultado ou até melhor. Um troféu importante, um "major trophy", e uma Copa da Inglaterra seria ótimo, para ser sincero. Vamos ver se conseguimos ganhar pelo menos um deles — desejou Sánchez.