Hansi Flick comenta possibilidade de Neymar no Barcelona

Rumores sobre um possível retorno de Neymar ao Barcelona ganharam força nos últimos dias, sobretudo nos veículos de mídia da Espanha. As informações são de que o astro poderia voltar ao Camp Nou no meio do ano, quando seu contrato com o Santos acaba. Perguntado sobre a possibilidade, Hansi Flick, técnico do Barcelona, desconversou: "Não é meu trabalho".

Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Benfica pela Champions League, que acontece nesta quarta-feira (5), Hansi Flick analisou a partida do Barcelona e aproveitou para responder sobre as especulações acerca do possível retorno de Neymar.

- Não é meu trabalho. Estou completamente focado nos jogos. As contratações são tarefa de outras posições no clube, não minha - afirmou Hansi Flick na entrevista coletiva.

Rumores de Neymar de volta ao Barcelona

Segundo o jornal britânico "The Athletic", Neymar e sua equipe iniciaram conversas com o Barcelona sobre um possível retorno. A proximidade entre Joan Laporta e Pini Zahavi, um dos empresários do jogador, pode ser um fator favorável para a negociação.

Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017 (Foto: AFP)

Segundo o diário "Sport", o Barcelona estipulou uma condição ao astro para pensar em sua volta. Conforme o jornal, o jogador teria que recuperar seu mais alto nível no Santos e marcar no mínimo 15 gols pelo Peixe para o clube catalão considerar sua contratação.

Apesar dos rumores de interesse de Neymar, seu retorno ao Barcelona enfrenta obstáculos. A delicada situação financeira do clube limita novas contratações, e qualquer acordo dependeria de uma significativa redução salarial por parte do jogador. Além disso, o técnico Hansi Flick precisaria avaliar se o brasileiro se encaixa em seus planos, considerando seu histórico de lesões e idade avançada.