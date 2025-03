Se for convocado, Neymar terá maratona de jogos pelo Santos e Seleção

Pré-convocado pela Seleção Brasileira, o atacante Neymar pode viver uma maratona de jogos no segundo mês vestindo a camisa do Santos.

O camisa 10 já atuou em sete partidas e marcou três gols. Ao todo, foram 509 minutos em campo.

O capitão do Peixe não atuou como titular em apenas um jogo, o da estreia diante do Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro.

O próximo compromisso pelo Alvinegro será neste domingo (09), contra o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta quinta-feira (06), no Rio de Janeiro.

O técnico Dorival Júnior relacionou 52 atletas na última sexta-feira (28), mas apenas 23 nomes estarão na lista final.

O Brasil enfrenta a Colômbia, em Brasília, no dia 20, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires.

O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Neymar pode retornar à Seleção depois de um ano e meio; ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo quando defendia a amarelinha contra o Uruguai, em outubro de 2023.

continua após a publicidade

Se for convocado para as Eliminatórias, Neymar pode atuar em cinco jogos pelo Santos e Seleção no mês de março. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Maratona de Neymar:

O calendário do Santos para o mês de março ainda não está completamente definido por causa das fases finais do estadual.

O Peixe estreia contra o Vasco no retorno à elite do futebol brasileiro no dia 30 de março, um domingo, às 18h30.

Antes disso, Neymar poderá ajudar o Santos a se classificar para a final do Paulistão. A previsão da Federação Paulista de Futebol é de que os jogos sejam realizados nos dias 16 e 27 de março.

Ou seja, com as duas partidas pela Seleção Brasileira diante da Colômbia e da Argentina, o camisa 10 poderá atuar em 5 jogos durante o mês de março.

continua após a publicidade

➡️ Santos enfrenta o Corinthians na semi; confira o retrospecto

Previsão de jogos do camisa 10:

09.03 - semifinal do Paulistão - Corinthians x Santos - 18h30 - Neo Química Arena

*em caso de vitória do Santos na semi: 16.03 - jogo de ida da final do Paulistão

20.03 - Eliminatórias da Copa - Brasil x Colômbia - 21h45 - Mané Garrincha (Brasília)

25.03 - Argentina x Brasil - 21h - Monumental de Núñez (Buenos Aires)

*em caso de vitória do Santos na semi: 27.03 - jogo de volta da final do Paulistão