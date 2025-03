O vídeo de apresentação de Neymar no Santos causou uma grande repercussão nas redes sociais. Um levantamento da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados para negócios, marcas e creators, revelou que o anúncio feito pelo jogador acumulou 143,7 milhões de interações no Instagram, tornando-se o 6º conteúdo mais curtido no mundo em 2025 e o 2º no Brasil.

O Peixe também foi impactado, registrando 17,2 milhões de buscas, superando seu recorde anterior de dezembro de 2023, quando foi rebaixado. A procura por camisas do time cresceu 1.054%, gerando uma demanda tão alta que o site oficial ficou fora do ar.

Apresentação de Neymar no Santos é um dos vídeos mais curtidos do mundo em 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Marcas parceiras, como o Mercado Livre e a Puma, também aproveitaram a chegada do atleta. Na ocasião, o vídeo em que Neymar recebe uma chuteira da marca com a embalagem da empresa, atingiu 37 milhões de visualizações e 22,5 mil comentários. A Puma também teve crescimento nas buscas de 29% e ganhou mais de 13 mil novos seguidores.

Enquanto isso, o ex-clube de Neymar, o Al Hilal, perdeu quase 500 mil seguidores (-4,1%) no Instagram desde o anúncio de sua saída, apontam as pesquisas da Timelens.

O atacante Neymar usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Santos após sua substituição no segundo tempo da vitória contra o RB Bragantino, que colocou a equipe na semifinal do Paulistão. Com dores na coxa, o principal reforço da janela deixou os gramados e preocupou a torcida santista.

Ele afirmou que sentiu um incômodo na região e optou por se poupar devido aos próximos compromissos importantes do Santos. No entanto, ressaltou que está bem e não é nada grave.

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogada um jogo com essa intensidade... Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física! Obrigado a todos pela mensagem", escreveu Neymar em seu perfil oficial do Instagram.