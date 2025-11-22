Conheça Angelo Henrique, revelação do Brasil no Mundial Sub-17 e já vendido para a Europa
Seleção Brasileira está classificada para a semifinal do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil garantiu a classificação à semifinal da Copa do Mundo Sub-17 ao vencer o Marrocos por 2 a 1, em uma partida emocionante definida nos instantes finais. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (24), para enfrentar Portugal em duelo que vale vaga na grande decisão do torneio.
Relacionadas
João Pedro, goleiro do Santos, supera perda familiar e brilha pelo Brasil no Mundial sub-17
Um dos nomes que mais chamam atenção no elenco é o do lateral direito Angelo Henrique, de apenas 16 anos. Formado no São Paulo e destaque absoluto na campanha continental, Angelo já demonstra maturidade tática e qualidade técnica acima da média para sua idade. O jogador apresenta um estilo agressivo no último terço do campo, atacando espaços com intensidade e participando de jogadas decisivas no setor ofensivo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Internamente, sua maneira de jogar é associada ao inglês Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, pela capacidade de criação e influência no ataque mesmo partindo da lateral. Além do controle de bola e das arrancadas, Angelo é reconhecido pelo desempenho no jogo aéreo — foi dele o gol de empate na final do Sul-Americano Sub-17, resultado fundamental para a vitória brasileira nos pênaltis.
Desempenho recente mostra caminho para Neymar ajudar o Santos e sonhar com a Copa
Seu potencial foi rapidamente reconhecido pelo mercado: vendido ao Strasbourg, clube francês do grupo do Chelsea, Angelo só se transferirá quando completar 18 anos. A negociação rendeu € 5 milhões (R$ 32,3 milhões) aos cofres do São Paulo, podendo chegar a mais € 2 milhões (R$ 12,9 milhões) caso o jogador atue 2 mil minutos pelo profissional antes da transferência, além da manutenção de 12,5% dos direitos econômicos para futura venda.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias