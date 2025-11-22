menu hamburguer
Seleção Brasileira

Conheça Angelo Henrique, revelação do Brasil no Mundial Sub-17 e já vendido para a Europa

Seleção Brasileira está classificada para a semifinal do Mundial

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
22/11/2025
04:30
Angelo seleção brasileira sub17
Angelo Henrique durante jogo contra Marrocos (Foto: Nelson Termé/CBF)
O Brasil garantiu a classificação à semifinal da Copa do Mundo Sub-17 ao vencer o Marrocos por 2 a 1, em uma partida emocionante definida nos instantes finais. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (24), para enfrentar Portugal em duelo que vale vaga na grande decisão do torneio.​

Um dos nomes que mais chamam atenção no elenco é o do lateral direito Angelo Henrique, de apenas 16 anos. Formado no São Paulo e destaque absoluto na campanha continental, Angelo já demonstra maturidade tática e qualidade técnica acima da média para sua idade. O jogador apresenta um estilo agressivo no último terço do campo, atacando espaços com intensidade e participando de jogadas decisivas no setor ofensivo.

Internamente, sua maneira de jogar é associada ao inglês Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, pela capacidade de criação e influência no ataque mesmo partindo da lateral. Além do controle de bola e das arrancadas, Angelo é reconhecido pelo desempenho no jogo aéreo — foi dele o gol de empate na final do Sul-Americano Sub-17, resultado fundamental para a vitória brasileira nos pênaltis.

Seu potencial foi rapidamente reconhecido pelo mercado: vendido ao Strasbourg, clube francês do grupo do Chelsea, Angelo só se transferirá quando completar 18 anos. A negociação rendeu € 5 milhões (R$ 32,3 milhões) aos cofres do São Paulo, podendo chegar a mais € 2 milhões (R$ 12,9 milhões) caso o jogador atue 2 mil minutos pelo profissional antes da transferência, além da manutenção de 12,5% dos direitos econômicos para futura venda.

Brasil sub17
Jogadores do Brasil comemorar a classificação para a semifinal do Mundial sub-17 (Foto: Nelson Termé/CBF)

