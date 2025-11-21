Desempenho recente mostra caminho para Neymar ajudar o Santos e sonhar com a Copa

Neymar voltou a ser protagonista no Santos, marcando um gol crucial contra o Mirassol e mostrando desempenho crescente em meio à luta do Peixe contra o rebaixamento. O camisa 10, que havia passado por um jejum de 105 dias sem balançar as redes, voltou a brilhar na Vila Belmiro e reforçou seu papel de líder ofensivo em um momento decisivo para o clube. Com números que destacam sua influência direta no ataque, Neymar surge como peça-chave para o Santos sonhar com a permanência na Série A e, de quebra, manter viva a chama de disputar a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

João Pedro, goleiro do Santos, supera perda familiar e brilha pelo Brasil no Mundial sub-17

O gol marcado por Neymar aos três minutos do confronto contra o Mirassol foi o primeiro do atacante desde 4 de agosto, quando anotou dois tentos contra o Juventude. O lance, resultado de um lançamento preciso de Lautaro Díaz, mostrou a capacidade de Neymar de atuar como referência ofensiva e finalizador, correndo desde o meio-campo até a área para finalizar com categoria. O tento foi essencial para o Santos sair na frente, embora o empate por 1 a 1 tenha mantido o time na zona de risco do Brasileirão. O desempenho do camisa 10, no entanto, foi elogiado pela comissão técnica e pela torcida, que viu no craque uma alternativa para resolver jogos decisivos.​

Entenda como Vojvoda pretende usar Robinho Jr no Santos na reta final do Brasileirão

Neymar, em 24 jogos pelo Santos em 2025 (19 como titular), acumula seis gols e três assistências, com média de 2,2 finalizações por partida (1,0 no gol) e 2,6 passes decisivos. Seu índice de conversão em grandes chances é de 36%, e ele lidera o time em passes decisivos e criação de oportunidades. Em duelos, Neymar vence 47% das disputas, mostrando disposição física e técnica para atuar como referência tanto na criação quanto na finalização. Nas últimas duas partidas em que começou como titular e atuou os 90 minutos, o atacante foi ainda mais incisivo: 8 finalizações (3 no gol), 8 passes decisivos, 7 duelos ganhos por jogo e 50% de eficiência nos dribles. Contra o Palmeiras, por exemplo, Neymar teve 5 passes decisivos, 2 finalizações (1 no gol), 83% de acerto no passe e 7 duelos ganhos, além de 5 faltas sofridas — um reflexo de sua capacidade de atrair marcação e gerar oportunidades.​

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nesse cenário, Neymar se torna ainda mais relevante. O atacante não apenas lidera as estatísticas ofensivas do time, como também é o jogador que mais sofre faltas (7 faltas sofridas nas últimas duas partidas), atrai a marcação adversária e cria espaços para os companheiros. O aproveitamento do Santos em jogos com Neymar em campo é de 46,1% (5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas), enquanto sem ele o desempenho cai significativamente.​

Além do impacto no Santos, Neymar busca manter o ritmo ideal para ser considerado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, que enfrentou lesões e períodos de adaptação após seu retorno ao Brasil, vem mostrando evolução física e técnica. O gol contra o Mirassol, em especial, pode ser um divisor de águas para sua temporada, reforçando sua condição de referência tanto no clube quanto na disputa por uma vaga na Seleção.

continua após a publicidade

O Santos ocupa a 16ª posição do Brasileirão, com 37 pontos — apenas um acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O empate do rubro-negro baiano com o Palmeiras aumentou a pressão sobre o Peixe, que precisa de soluções imediatas para evitar a queda.

O próximo desafio do Santos será contra o Internacional, na segunda-feira (24), em confronto direto pela permanência na Série A. Neymar, mais uma vez, será peça-chave para o Peixe buscar a vitória e manter viva a esperança de escapar do rebaixamento.​