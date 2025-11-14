Com um a menos, Brasil segura o Paraguai e avança nos pênaltis no Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 está nas oitavas de final do Mundial da categoria. Em um duelo marcado pela expulsão precoce do zagueiro Vitor Hugo e por muita tensão, o Brasil empatou por 0 a 0 no tempo normal e superou o Paraguai nos pênaltis, contando com uma atuação inspirada do goleiro João Pedro, do Santos.

Como foi o jogo?

A partida foi dramática desde cedo. Logo aos sete minutos, Vitor Hugo tentou se desvencilhar da marcação e acabou acertando o cotovelo no adversário, recebendo cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, o técnico Dudu Patetuci reorganizou o time: Felipe Morais passou a ser a referência no ataque, enquanto Lucas Ramon entrou para recompor a defesa no lugar de Dell.

Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil mostrou equilíbrio e intensidade. O Paraguai não conseguiu exercer grande pressão, e a Seleção ainda criou boas oportunidades, esbarrando repetidamente no goleiro Matias Fernández, destaque do primeiro tempo. Kayke chegou perto de marcar em três ocasiões, e Tiaguinho também obrigou Fernández a trabalhar.

Angelo, da Seleção Brasileira, disputa bola com Aldo Sanabria, do Paraguai (Foto: Nelson Termé/CBF)

Na segunda etapa, o Brasil até balançou as redes. Aos 15 minutos, Ruan Pablo acertou chute rasteiro após boa triangulação com Kayke e Felipe Morais, mas o gol foi anulado por impedimento. O jogo seguiu equilibrado e com chances para ambos os lados, culminando em uma defesa salvadora de João Pedro aos 47 minutos, em finalização cara a cara de Buhring. O placar ficou zerado, levando a decisão para os pênaltis.

João Pedro brilha nas penalidades e classifica a Seleção

A disputa começou tensa: Luís Eduardo isolou a primeira cobrança brasileira. Os times foram convertendo seus chutes até que, na quarta batida paraguaia, João Pedro defendeu o chute de Joshias Campss. Depois das conversões de Pietro e Mauro Coronel, o goleiro brasileiro voltou a aparecer ao pegar mais uma cobrança.

O Brasil teve a chance de fechar a série com Arthur Ryan, mas o jogador do Fluminense mandou a bola para fora ao tentar acertar o ângulo. Na sequência, João Pedro brilhou pela terceira vez ao defender a cobrança de Buhring, abrindo espaço para a classificação. Coube a Luís Pacheco bater o último pênalti e garantir o Brasil nas oitavas de final.

Próximo desafio: França

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (18), em Doha, no Catar, para enfrentar a França na Aspire Zone, valendo vaga na semifinal do Mundial Sub-17.