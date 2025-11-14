A Seleção Brasileira deve ter novidade na escalação para o amistoso deste sábado (15), em Londres, diante de Senegal. Apesar de repetir o esquema de jogo utilizado nas partidas diante de Coreia do Sul e Japão, no mês passado, o técnico Carlo Ancelotti deve reforçar a defesa com a entrada de Éder Militão como lateral pela direita.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti sobre papo com Vini Jr: 'Foi a nível pessoal, não tático'

A provável escalação da Seleção para a partida com Senegal deve ter Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

— O Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, como pode ser o Wesley, como pode ser o Vanderson. Obviamente vou pedir a ele se vai jogar nessa posição. Tem diferente maneira de jogar, comparando-o com os outros — disse o técnico italiano nesta sexta-feira, antes de comandar o último treino do Brasil, no Emirates Stadium, local da partida com Senegal

continua após a publicidade

Apesar da mudança na escalação, Ancelotti negou que ela esteja diretamente ligada aos três gols que o Brasil sofreu diante do Japão, quando levou a virada e perdeu por 3 a 2, em Tóquio. Naquela partida, o setor defensivo falhou bastante, inclusive individualmente.

— (Militão) é uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, que dá mais solidez ao time na defesa. Mas não é por termos sofrido três gols contra o Japão. Temos evoluído dos erros cometidos contra o Japão para tentar melhorar. Nesse aspecto, vamos tentar fazer um bom jogo amanhã — sustentou.

continua após a publicidade

Na Data Fifa do mês passado, o jogador do Real Madrid comentou sobre a possibilidade de aparecer na escalação como lateral. O defensor da Seleção frisou que sua posição é de zagueiro, mas que estaria disposto a atuar pelo lado de campo se esse fosse o desejo de Ancelotti.

Ancelotti sugere poucas mudanças na escalação da Seleção para o segundo jogo

Nesta sexta, Ancelotti sugeriu que não deverá fazer uma série de mudanças para o segundo jogo, diante da Tunísia, na próxima terça-feira (18). No mês passado, ele alterou quase todo o time entre as partidas com a Coreia do Sul e Japão.

— Vamos tentar colocar a melhor escalação para continuar melhorando e continuar aprendendo — desconversou Ancelotti.