Torcida do Vasco pede jogador na Seleção Brasileira: 'Resolveria'
Cruz-Maltino levou susto, mas avançou na Copa do Brasil
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O Vasco levou um susto, mas passou pelo Paysandu e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil depois de empatar com o Papão por 2 a 2 nesta quarta-feira (13). Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino pediram a convocação de um titular da equipe de Renato Gaúcho para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.
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Em grande momento, a noite de Copa do Brasil foi complicada para Thiago Mendes. O volante marcou mais um bonito gol com a camisa do Vasco, mas acabou expulso por agressão no segundo tempo do duelo em São Januário.
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Nas redes sociais, o cartão vermelho não segurou a empolgação dos torcedores do Vasco com as recentes atuações de Thiago Mendes. Veja os comentários abaixo:
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Como foi o jogo do Vasco na Copa do Brasil
O Vasco controlou as ações da partida no primeiro tempo. O Gigante da Colina chegou ao gol após Marino fazer ótima jogada pela direita e sofrer o pênalti. Na cobrança, Johan Rojas abriu o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Logo na sequência, depois de uma nova boa participação de Marino, foi a vez de Thiago Mendes marcar o seu quinto gol na temporada e igualar seu ano mais artilheiro da carreira. No último lance da partida, Marcinho enfiou boa bola para Thayllon invadir a área, finalizar e descontar para o Papão.
O Vasco tomou um susto logo no primeiro minuto. Em cruzamento de Thayllon, Saldivia tentou desviar, mas, de canela, desviou contra o próprio gol e marcou contra. O Cruz-Maltino levou poucos sustos e tinha mais chances de passar à frente novamente, mas faltava capricho nas finalizações. No fim, empate e classificação do time comandado por Renato Gaúcho. Apesar disso, parte da torcida vaiou a atuação da equipe após o apito final.
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