A Seleção Brasileira enfrentará a Bolívia nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL), a 4.100 metros de altitude. Diante do desafio inédito na carreira, o técnico Carlo Ancelotti reconhece as dificuldades impostas pelas condições locais e contará com o apoio de seu filho, Davide, atual treinador do Botafogo, que vivenciou situação semelhante neste ano.

Davide, contudo, não guarda boas lembranças de sua experiência em jogos em altitude. Foi nesse contexto que o Botafogo se despediu da Copa Libertadores de 2025, nas oitavas de final, ao ser derrotado pela LDU, do Equador. Na ocasião, o Glorioso perdeu por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca, em Quito, situado a mais de 2.850 metros acima do nível do mar.

Gabriel Villamíl e Lisandro Alzugaray marcaram os gols da equipe equatoriana, que garantiu vaga nas quartas de final com vitória por 2 a 1 no placar agregado. Na reta final do confronto, aos 37 minutos do segundo tempo, Richard Mina foi expulso após revisão do VAR, por uma entrada dura em Jeffinho. Com um jogador a mais, o Botafogo intensificou a pressão em busca de um gol que levasse a decisão aos pênaltis, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Em entrevista coletiva na Granja Comary, o italiano disse que conversou com o filho sobre a experiência dele na altitude.

— Eu converso com meu filho todos os dias. Não falamos só sobre futebol, mas de muitas outras coisas. Ele me falou da sua experiência (na altitude). Falei com outras pessoas, jogadores, treinadores. Temos todas as informações necessárias para tentar não se equivocar — disse Carlo.

— Eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca estive na Bolívia, nunca estive em La Paz. É uma experiência importante. Tenho vontade de fazer, tenho vontade da minha equipe fazer um bom jogo amanhã. Como sempre, o objetivo é ganhar o jogo. Encantado e com vontade de chegar à Bolívia — finalizou.

