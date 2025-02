Ausência de atacante em pré-lista da Seleção gera críticas na web: ‘Joga vôlei’

A CBF anunciou nesta sexta-feira (28) a pré-lista de convocados para os amistosos da Seleção Brasileira que acontecerão em março. A relação conta com 52 nomes, sendo 16 atacantes. Nas redes sociais, torcedores questionaram a ausência do centroavante Rodrigo Muniz, que vive boa fase na Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Revelado nas categorias de base do Flamengo e atualmente no Fulham, Muniz é titular do time inglês e balançou as redes oito vezes em 29 jogos na temporada. Na última temporada, o atacante havia marcado 10 gols em 33 partidas. O atleta também somou passagem por empréstimo pelo Middlesbrough.

Veja a lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras)

continua após a publicidade

ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest);

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo);

ATACANTES: Antony (Real Betis), Bruno Henrique (Flamengo), Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Galeno (Al-Ahli), Igor Jesus (Botafogo), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid), Yuri Alberto (Corinthians).

Veja as reações nas redes sociais: