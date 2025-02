Convocação Seleção Brasileira: dupla do Corinthians aparece na pré-lista

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, divulgou na tarde desta sexta-feira (28) a pré-lista dos selecionados para a disputa de duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecem no mês de março. O treinador selecionou 52 nomes que disputam uma vaga na convocação oficial, que acontece no dia 7 de março. Na relação, dois nomes do Corinthians foram escolhidos.

O primeiro nome é do goleiro Hugo Souza, que pela primeira vez terá uma chance de disputar uma vaga entre o elenco verde e amarelo. O goleiro de 26 anos chegou ao Corinthians no final do passado e se firmou como titular e capitão do alvinegro, se tornando peça importante na campanha de recuperação do time no Brasileirão e que conquistou vaga para pré-Libertadores 2025.

+ Angileri explica escolha pelo Corinthians e detalha funções em campo

O outro selecionado é o artilheiro da temporada corintiana, Yuri Alberto. O camisa 9 é mais um que vive grande fase no clube e cresceu de produção ao lado do restante do elenco. O centroavante pode voltar a vestir a camisa da Seleção após quase dois anos. Em maio de 2023, sob comando de Fernando Diniz, esteve com o grupo de enfrentou Marrocos em um amistoso. O atleta entrou em campo apenas aos 40 minutos do segundo tempo.

Yuri Alberto volta a se convocado após quase dois anos. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Na temporada, Yuri tem cinco gols marcados até aqui, empatado com Talles Magno na liderança. A presença de dois nomes do Corinthians na pré-lista de Dorival mostra o viés de alta vivido pelo clube desde o meio do ano passado, quando se reforçou e pôde disputar em mais alto nível.

Veja a pré-lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING) Bento - Al-Nassr (SAU) Ederson - Manchester City (ING) Hugo Souza - Corinthians Lucas Perri - Lyon (FRA) Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Dodô - Fiorentina (ITA)

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo André - Wolverhampton (ING) Andreas Pereira - Fulham (ING) Andrey Santos - Strasbourg (FRA) Bruno Guimarães - Newcastle (ING) Éderson - Atalanta (ITA) Gerson - Flamengo João Gomes - Wolverhampton (ING) Joelinton - Newcastle (ING) Lucas Moura - São Paulo Lucas Paquetá - West Ham (ING) Matheus Cunha - Wolverhampton (ING) Neymar Jr. - Santos Oscar - São Paulo

ATACANTES