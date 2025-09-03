CBF homenageará campeões do mundo pela Seleção antes de Brasil x Chile
Entidade promoverá encontro no Maracanã e almoço na sexta-feira (5)
TERESÓPOLIS — A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará homenagens nesta quinta-feira (4), no Maracanã, no duelo entre Brasil e Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias. Representantes dos cinco títulos mundiais marcarão presença no jogo.
O intuito da CBF é reverenciar os ex-jogadores e destacar a importância para a história da Seleção. Esta é mais uma das ações visando força e o espírito do futebol brasileiro em busca do hexacampeonato em 2026.
— A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo Hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026 — disse Samir Xaud, presidente da CBF.
No dia seguinte, sexta-feira, a entidade realizará um encontro no horário de almoço para celebração com os campeões mundiais. Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti destacou a importância da homenagem e exaltou as figuras.
— A historia do Brasil, da equipe nacional no futebol, é uma história maravillosa feita por essas lendas que eu tive o prazer de conhecer. E é muito bom para nós estarmos próximos dessas lendas como exemplo para o futuro — disse Ancelotti.
Confira a lista de convidados:
1958 e 1962 - Pepe;
1970 - Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju;
1994 - Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mauro Silva e Branco;
2002 - Edilson, Kleberson, Lucio e Anderson Polga.
