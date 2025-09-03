Ancelotti: ‘Quero jogadores de equipe, e não que joguem bem individualmente’

TERESÓPOLIS - Antes do último jogo em solo nacional antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti mandou o recado: para estar no grupo que buscará o Hexa no ano que vem, os jogadores precisarão estar comprometidos com o trabalho e dispostos a jogar pela equipe, e não pensando em desempenho individual.

continua após a publicidade

➡️Vaga na Copa e calmaria na CBF deixam ambiente leve na Seleção

— [Para estar na Copa é preciso] três coisas: uma, obviamente, é a qualidade, e mais ou menos todos os jogadores têm qualidade para estar na equipe nacional; a outra eu já disse outro dia, tem que está 100% fisicamente; e que encaixem bem com a equipe, que joguem para a equipe, e não individualmente — disse Ancelotti nesta quarta-feira (3), pouco antes de comandar o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, em preparação para o duelo com o Chile nesta quinta-feira, no Maracanã, pelas Eliminatórias.

— Pode ser que eu coloque na escalação um jogador que que tenha menos qualidade do que o outro, mas seja mais efetivo para a equipe — completou o treinador da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Ancelotti diz que Brasil tem 70 jogadores convocáveis

O técnico afirmou que “há cerca de 70 jogadores” em condições de estarem na equipe nacional. Desses, pelo menos 13 nomes são considerados certos para a Copa do Mundo. O objetivo até maio do ano que vem, quando será convocada a Seleção para o Mundial, será acertar os demais.

— Eu tenho a ideia de um grupo bastante consolidado, fixo, para a Copa do Mundo. Mas para outros, tem que ver… Temos que aproveitar esse tempo para tentar não errar os 25 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo — declarou Ancelotti.

continua após a publicidade

— Errar aqui [na Seleção] é bastante fácil, porque, como eu disse, há muita concorrência, há muitos jogadores com muita qualidade. Pode ser que haja posições onde a equipe esteja mais coberta do que outras, mas eu acho que não é uma posição que vai definir o sucesso da Copa do Mundo: é uma equipe que define o sucesso da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira faz o último treino antes do jogo com o Chile nesta quarta-feira pela manhã, na Granja Comary. A atividade serve para Carlo Ancelotti definir o time que enfrentará os chilenos nesta quinta, no Maracanã. A delegação viaja ao Rio à tarde, onde ficará concentrada para o jogo. Na sexta-feira (5) o grupo retorna a Teresópolis para iniciar a preparação para o jogo com a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto.