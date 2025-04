A Seleção Brasileira tem casa definida para o duelo com o Paraguai, no dia 10 de junho, pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A CBF anunciou nesta quarta-feira (16) que o Brasil mandará a partida na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O confronto com os paraguaios é o próximo compromisso da Amarelinha como mandante na competição. Antes, pela 15ª rodada, a Seleção enfrenta o Equador em Quito, no dia 5 de junho.

— Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador — anunciou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

— Nós agradecemos bastante ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, por nos receber. Agora, convidamos todos os torcedores paulistas e de toda parte do Brasil para nos apoiar nesse grande jogo contra o Paraguai — acrescentou.

Seleção Brasileira na Neo Química Arena

A última partida da Seleção Brasileira no estádio do Corinthians foi em novembro de 2021. Na ocasião, a equipe venceu a Colômbia por 1 a 0 e confirmou a vaga na Copa do Mundo do Catar, com gol de Lucas Paquetá.

Esta a segunda vez que a Neo Química Arena recebe o confronto entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias. Em março de 2017, a Amarelinha se classificou para a Copa do Mundo da Rússia ao derrotar os paraguaios por 3 a 0. Os gols brasileiros foram marcados por Coutinho, Neymar e Marcelo.

Brasil nas Eliminatórias

A Seleção ocupa a quarta colocação as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos em 14 partidas. No último jogo, o Brasil foi goleado por 4 a 1 diante da Argentina, em Buenos Aires, resultado que culminou na demissão do treinador Dorival Júnior.

