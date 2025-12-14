O Nottingham Forest venceu o Tottenham por 3 a 0 neste domingo (14), no City Ground, em partida válida pela 16ª rodada da Premier League. Com significativa presença de jogadores brasileiros em campo, o duelo chamou atenção pelo confronto particular entre centroavantes: Igor Jesus, dos mandantes, e Richarlison, dos visitantes, ambos disputando espaço como possíveis referências ofensivas da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao longo dos 90 minutos, internautas elogiaram a atuação de Igor Jesus, que, mesmo sem participar diretamente com gols ou assistências, desempenhou papel fundamental na construção das jogadas ofensivas do time liderado por Sean Dyche. Richarlison, por sua vez, passou despercebido, após mais uma partida na temporada sem conseguir contribuir ofensivamente para a equipe treinada por Thomas Frank. A seguir, confira os comentários das redes sociais comparando as atuações dos brasileiros:

continua após a publicidade

Tradução: Aquele primeiro tempo do Igor Jesus. Tipo de atacante que pode sair de campo sem um gol ou assistência, mas ainda assim ser o melhor em campo. Quando ele começar a atacar mais a rede, como faz na Europa e em outras competições, vai ser um adversário muito difícil.

Tradução: Pelo visto, tudo voltou ao normal. Quando é que vamos perceber que não somos bons o suficiente para ficarmos brincando com a defesa? A diferença entre a capacidade de reter a bola e o jogo ofensivo de Igor Jesus e Richarlison é enorme.

continua após a publicidade

Tradução: A diferença entre Igor Jesus e Richarlison é enorme.

Igor Jesus disputa a bola com Cristian Romero durante a partida entre Nottingham Forest x Tottenham Hotspur (Foto: Darren Staples/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.