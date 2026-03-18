Convocado para seleção, Savarino pode desfalcar o Fluminense

Savarino, do Fluminense, foi convocado pela seleção da Venezuela nesta terça-feira (17) para amistosos contra Trinidad Tobago e Uzbequistão. O jogador pode desfalcar o Tricolor na partida contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no dia 1º de abril. A seleção venezuelana entra em campo nos dias 27 e 30 de março. Os dois jogos serão em Taskent, no Uzbequistão.

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A presença de Savarino no jogo contra o Timão no dia 1º não está vetada por conta do compromisso no dia 30 com a seleção. A decisão vai depender das condições do jogador e da carga de minutos dele nos amistosos.

O confronto do dia 30 está marcado para às 11h (de Brasília). O duelo contra o Corinthians, dois dias depois, não tem horário definido, mas não deve acontecer antes de 19h (de Brasília). Assim, Savarino teria pelo menos 56 horas de intervalo entre as partidas. O meia ainda não decidiu se vai viajar para atender o chamado da equipe nacional.

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Savarino é um dos grandes jogadores da seleção da Venezuela. O jogador soma 51 jogos pela equipe nacional. Em 2026, no Fluminense, o meia vive seu melhor momento. Após ter o nome cantado pela torcida na final do Carioca, Savarino assumiu a titularidade e se tornou rapidamente uma grande arma ofensiva do time de Zubeldía.

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O que vem por aí para o Fluminense?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília).

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