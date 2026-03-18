Raphinha ativa modo Mr. Champions e comanda classificação do Barcelona

Com uma atuação de gala, Raphinha ativou o modo Mr. Champions League e comandou a vitória do Barcelona por 7 a 2 sobre o Newcastle. Com o resultado, os culés conquistaram uma vaga nas quartas de final da maior competição da Europa.

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Com cinco minutos de jogo, Raphinha abriu o placar e marcou o primeiro gol do Barcelona em um jogo de mata-mata de Champions League no Camp Nou desde Lionel Messi, em 2021. Nas temporadas 2021/2022 e 2022/2023, os culés foram eliminados na extinta fase de grupos, enquanto o estádio permaneceu fechado nos últimos anos por conta da obra de ampliação e modernização.

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Na segunda etapa, o Barcelona vencia um jogo duro contra o Newcastle por 3 a 2, mas Raphinha destravou a partida com duas assistências para gols de Fermín López e Lewandowski. E o brasileiro reviveu um dia mágico na Champions League, assim como em diversas ocasiões na temporada passada. E sobrou tempo para o camisa 11 balançar as redes mais uma vez após um vacilo da defesa do Newcastle.

Nas oitavas de final, Raphinha divide o protagonismo com Lamine Yamal, que foi a fórmula de sucesso do Barcelona na temporada passada. A dupla soma dois gols nos confrontos eliminatórios contra o Newcastle, mas o brasileiro se destaca por ter duas assistências, enquanto o espanhol atuou de garçom apenas uma vez nas oitavas de final.

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Raphinha retoma protagonismo no Barcelona após lesões

Na atual edição da Champions League, Raphinha chegou a perder três jogos por conta de uma lesão muscular no início da temporada. E o brasileiro parecia longe de viver a grande fase demonstrada em 2024/2025.

O camisa 11 havia balançado as redes apenas uma vez na fase de liga da Champions League diante do modesto Copenhagen, pela última rodada dos pontos corridos. Neste momento, o brasileiro acumula três gols e duas assistências para fazer o Barcelona sonhar com o título mais importante da Europa.

Com 19 gols marcados na temporada, Raphinha se aproxima de Lamine Yamal, que vem sendo o grande nome do Barcelona até aqui. O jovem espanhol estufou as redes 21 vezes e vive sua fase mais artilheira da carreira.

No último fim de semana, Raphinha já havia marcado três gols na vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Sevilla. O brasileiro recuperou a confiança, o protagonismo e sendo uma peça chave do clube catalão para buscar o título do Campeonato Espanhol, mas principalmente a Champions League, que não é vista na Catalunha desde 2014/2015.

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