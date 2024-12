CBF anuncia renovação com a Nike até 2038; saiba os valores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o contrato com a Nike para fornecimento de material esportivo às seleções brasileiras até 2038. A empresa estadunidense vai pagar US$ 100 milhões (R$ 608 milhões na cotação atual) por ano, além de royalties e variáveis que podem chegar a R$ 1 bilhão.

Este é o maior contrato da história da CBF e o maior de seleções fechado com a Nike. A Seleção ficará com a mesma fornecedora por mais quatro Copas do Mundo. O vínculo anterior era válido até 2026.

O novo contrato da Nike com a CBF também permite a inauguração de lojas da Seleção Brasileira ao redor do mundo. A empresa fornece material esportivo para a confederação desde 1996.

Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o novo vínculo é o "reflexo da credibilidade na gestão do futebol brasileiro". O dirigente afirmou que a entidade e a Nike compartilham os mesmos valores.

- Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol. É uma das mais duradouras e bem-sucedidas parcerias no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito - afirmou Ednaldo.

