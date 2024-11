O Brasil chegou a terceira vitória no Sul-Centro Americano de handebol feminino, em Niterói, no Rio de Janeiro. Com uma partida irretocável, nesta quinta-feira (28), a equipe de Cristiano Rocha venceu por 48 a 3 o El Salvado e, de quebra, garantiu a classificação para o Campeonato Mundial no próximo ano. A competição será entre os dias 27 de novembro e 14 de dezembro de 2025, na Holanda e na Alemanha.

- A nossa equipe é muito experiente e sabe lidar com essa questão de objetivos. Esse era o primeiro objetivo, claro, de todas as seleções que era conquistar uma vaga na Copa do Mundo, mas queremos também defender o nosso título. Acreditamos que as jogadoras vão conseguir manter o foco, manter a concentração para conseguir o objetivo nosso que é sair daqui campeão - afirmou o técnico Cristiano Rocha.

Além da vaga, a partida marcou uma homenagem à armadora Adriana Cardoso, a Doce, quem completou 100 jogos pela seleção brasileira e recebeu uma camisa com o número atingido. A jogadora tem 404 gols pelo time verde e amarelo. Presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, ela fez parte das conquistas dos Pan-Americanos de Lima 2019 e Santiago 2023 e dos Sul-Centros de 2021 e 2022.

- Estamos bem focadas para o nosso objetivo. Viemos aqui querendo ser campeãs, impondo o nosso ritmo de jogo em cada partida. Conseguimos ter concentração e foco e isso foi muito importante na vitória - comentou a ponta Jéssica Quintino, eleita a melhor jogadora contra El Salvador após marcar 11 gols.

O Sul-Centro Americano conta com seis seleções da América do Sul e Central. O formato de disputa é por pontos corridos, em que as equipes se enfrentam uma vez cada e a maior pontuação somada definirá o campeão final. A equipe feminina de handebol do Brasil venceu todas as edições do Sul-Centro em 2018, 2021 e 2022, em Maceió, no Uruguai e na Argentina, respectivamente.

Confira os jogos do Brasil

Terça – 26/11 – Brasil 34 x 20 Uruguai

Quarta – 27/11 – Brasil 40 x 13 Paraguai

Quinta – 30/11 – Brasil x El Salvador

Sexta – 29/11 – Brasil x Chile

Sábado – 30/11 – Brasil x Argentina

Todos os jogos da seleção brasileira são disputados às 19h, no CT Barreto, localizado na Rua Benjamin Constant, 562 - Largo do Barradas.