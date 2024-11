Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Austrália e Brasil se enfrentam neste domingo em mais um amistoso internacional. O confronto acontece no CBUS Stadium, em Gold Coast, às 5h45 (horário de Brasília). A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

Como chegam as equipes?

O Brasil vem de uma sequência invicta, com quatro vitórias e um empate. Em junho, venceu duas vezes a Jamaica por 4 a 0.

Em outubro, jogou duas vezes contra Colômbia, com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 3 a 1. Na última semana, venceu as australianas por 3 a 1. Neste domingo, as brasileiras fazem sua última partida no ano.

Já as rivais das brasileiras passam por um período de transição. Das últimas cinco partidas, as australianas venceram a China e a Alemanha, empataram com a Suíça e perderam para Canadá e Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA X BRASIL

AMISTOSO INTERNACIONAL

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de dezembro, 5h45 (de Brasília)

📍 Local: CBUS Super Stadium, Gold Coast, Austrália

📺 Onde assistir: SporTV

⚽Prováveis escalações

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Kennedy, Hunt, Catley e Heyman; Van Egmond, Heatley e Cooney-Cross; Yallop e Foord. (Técnico: Tom Sermanni)

BRASIL: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. (Técnico: Arthur Elias)