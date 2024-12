Por onde anda Bebeto, ex-atacante do Seleção?

José Roberto Gama de Oliveira, conhecido como Bebeto, é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. O ex-atacante fez parte da icônica Seleção Brasileira tetracampeã mundial em 1994 e brilhou por onde passou, marcando gols decisivos e encantando torcedores com sua habilidade e visão de jogo no futebol nacional. Bebeto formou uma das duplas de ataque mais memoráveis ao lado de Romário, contribuindo para um dos maiores momentos do futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Bebeto.

Além de seu sucesso na Seleção, Bebeto teve uma carreira vitoriosa em clubes no Brasil e no exterior, acumulando títulos e deixando sua marca por onde passou. Após sua aposentadoria, o ex-jogador seguiu próximo ao futebol, além de atuar na política e em projetos sociais.

A trajetória de Bebeto no futebol

Bebeto começou sua carreira no Vitória, em 1983, mas ganhou projeção nacional com sua transferência para o Flamengo em 1984. No clube rubro-negro, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1987 e outros títulos importantes, solidificando seu nome como um dos grandes atacantes de sua geração.

Após deixar o Flamengo em 1989, Bebeto foi para o Vasco da Gama, onde continuou acumulando conquistas e se destacou como artilheiro. Ele também teve passagens marcantes por outros clubes brasileiros, como Cruzeiro e Botafogo, além de atuar no futebol espanhol pelo Deportivo La Coruña, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube.

Pela Seleção Brasileira, Bebeto foi convocado para três Copas do Mundo, sendo fundamental na conquista do tetracampeonato em 1994, quando marcou gols importantes e celebrou com sua icônica "comemoração do bercinho". Ele também ganhou a Copa América em 1989, reforçando sua importância no cenário internacional.

Após encerrar sua carreira em 2002, Bebeto deixou um legado de gols e títulos que o colocam entre os maiores atacantes da história do futebol.

Por onde anda Bebeto?

Após sua aposentadoria, Bebeto ingressou na política, sendo eleito deputado estadual no Rio de Janeiro em 2010. Ele também atua em projetos sociais voltados para a inclusão de jovens por meio do esporte, utilizando sua experiência no futebol para promover a educação e o desenvolvimento social.

Bebeto mantém uma relação próxima com o futebol, participando de eventos e homenagens relacionadas à Seleção Brasileira e aos clubes por onde passou. Ele é frequentemente convidado para jogos festivos, palestras e entrevistas, onde relembra momentos marcantes de sua carreira e discute o cenário atual do futebol.

Além disso, o ex-jogador é pai de Mattheus Oliveira, que também seguiu carreira no futebol, reforçando o legado da família nos gramados. Bebeto continua sendo uma figura carismática e respeitada no esporte brasileiro, sempre lembrado por seu talento e conquistas.

Clubes em que Bebeto jogou:

1982: Vitória

1983–1989: Flamengo

1989–1992: Vasco da Gama

1992–1996: Deportivo La Coruña (Espanha)

1996: Flamengo

1997: Sevilla (Espanha)

1997: Vitória

1997: Cruzeiro

1998–1999: Botafogo

1999: Toros Neza (México)

2000: Gavilanes Tampico (México)

2000: Kashima Antlers (Japão)

2000: Vitória

2001: Vasco da Gama

2002: Al-Ittihad (Arábia Saudita)