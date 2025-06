Quarta pior defesa das Eliminatórias, Seleção aposta em zaga sólida por vaga na Copa

O Brasil enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira (10), de olho na vaga para a Copa do Mundo. Para isso, o time de Carlo Ancelotti vai precisar manter uma zaga sólida. Para garantir a classificação ao Mundial nesta rodada, a Seleção Brasileira precisa vencer o Paraguai e torcer para a Venezuela perder para o Uruguai. Não sofrer gols é fundamental para que o objetivo seja alcançado.

Até aqui, nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil sofreu 16 gols em 15 jogos, o que coloca a Amarelinha como quarta pior defesa do torneio. A pior defesa é a Bolívia, com 32 gols sofridos, seguida por Chile (22), Peru e Venezuela (17).

— Acho que o mister já trouxe uma organização defensiva muito boa para esse jogo especificamente contra o Equador, uma equipe física, de muita velocidade, que usa muito a bola longa. Demandaria da nossa equipe igualar os duelos, chegar firme, ser forte. Ele trouxe para essa primeira partida um foco, ter um sistema defensivo sólido, acredito que isso é uma base para toda boa equipe — analisou o goleiro Alisson.

O duelo contra o Equador foi apenas o quarto jogo sem sofrer gols na campanha irregular do Brasil rumo à Copa do Mundo.

— Creio que foi um bom jogo defensivamente, o time teve uma boa atitude, ordem, boa pressão ofensiva às vezes. Atrás fomos muito bem, não concedemos oportunidades, isso é a parte boa que fizemos — falou Ancelotti após o jogo em Guayaquil.

Com mais dois treinos previstos antes da partida, Ancelotti busca ajustar a equipe para o confronto contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

— O principal é que a gente possa conquistar essa classificação com méritos e jogando bem. Isso é o que mais traria tranquilidade a todos. É uma combinação de vários fatores. Ao mesmo tempo, a gente fala em tranquilidade para relaxar. Temos muito trabalho pela frente, temos um adversário que evoluiu muito no último ano, tem vencido seleções importantes. E nos deu muito trabalho no jogo que perdemos. A gente sabe que será difícil. Tem o cenário ideal, mas tem a realidade. Objetivo é ir para a Copa, mas o que importa é o como. Jogar bem não é dar show. É ter um jogo objetivo, os jogadores no seu máximo e esse é o ideal, isso que vai nos dar tranquilidade para trabalhar no futuro — analisou o goleiro da Seleção Brasileira.

Em setembro, o Brasil ainda enfrentará o Chile em casa e a Bolívia fora, no encerramento da fase classificatória rumo ao Mundial.